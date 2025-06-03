В России выберут самых красивых офисных сотрудниц благодаря конкурсу красоты и деловых качеств «Мисс Офис». Об этом сообщает новостной портал «Хорошие новости».

Известно, что кастинговый тур стартовал в марте, а 21 июня он пройдет в Челябинске. Всего запланировано 26 очных кастингов по России и онлайн-отборы для зарубежных участниц. К участию приглашаются женщины от 20 до 35 лет, работающие в офисе или управляющие собственным бизнесом. Отмечается, что участие в конкурсе бесплатно.

На кастинге участницы представляют себя и свой бизнес или компанию в виде визитки, демонстрируя творческие номера. По итогам отборов будет выбрано 130 полуфиналисток, чьи анкеты пройдут в интернет-голосование. Лучшие 30 финалисток отправятся в Москву, где перед профессиональным жюри разыграют главный титул.

Главный приз победительницы сезона составит 3 миллиона рублей, титул «Мисс Офис — 2025» и рекламный контракт с брендами «Мисс Офис», «КОМУС» и ATTACHE. Предусмотрены также почетные номинации и ценные подарки: путешествия, гаджеты, ювелирные изделия, люксовая одежда и косметика и сертификаты на обучение.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что конкурс оценивает не только внешние данные участниц, но и их деловые качества, умение презентовать себя и свою компанию. Среди финалисток прошлых лет — маркетологи, инженеры, экономисты, менеджеры, руководители отделов и даже генеральные директоры.

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