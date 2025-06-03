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16:48, 3 июня 2025Мир

Во Франции рассказали об участии США в атаке на российские аэродромы

Le Monde: Атака Украиной аэродромов была бы невозможна без спутниковой связи США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Атака Украины на российские аэродромы была бы невозможной без доступа Киева к американским системам спутниковой связи. Об этом заявил бывший высокопоставленный офицер французской армии Гийом Ансель, чьи слова приводит издание Le Monde.

«Это возможно и мыслимо только при поддержке мощной системы спутниковой связи. Поскольку у украинцев нет таких возможностей, если они и смогли действовать дистанционно, то, безусловно, благодаря Соединенным Штатам», — сказал он.

Он добавил, что Киев также не смог бы провести операцию без информации от американской разведки. Поэтому, считает Ансель, сам факт ее осуществления можно считать сигналом России от президента США Дональда Трампа.

В воскресенье, 1 июня, Киев провел масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». Она была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.

По данным Министерства обороны России, БПЛА ВСУ атаковали военные объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Там находятся авиабазы, на которых размещена стратегическая авиация российских Воздушно-космических сил.

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