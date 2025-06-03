Военблогер раскрыл цели ударов по Сумам

Подоляка: Удар по Сумам пришелся по зданию СБУ и штабу группировки ВСУ

Удар Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) по Сумам был нанесен по зданию Машиностроительного колледжа, где расположен штаб оперативно-тактической группировки «Сумы» и по главному зданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил военной блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Целей было две — Машиностроительный колледж, где располагался штаб оперативно-тактической группировки «Сумы» и главное здание СБУ (...), где в это время проходило какое-то важное совещание с участием натовских офицеров», — написал Подоляка.

Как добавил военблогер, его источник, попавший в район удара сразу после случившегося, видел на месте «ошалевших от удара высокопоставленных офицеров», которые смогли сами выбраться из-под завалов.

Ранее Подоляка написал, что ВС России успешно продвигаются в Сумской области, занимая по несколько населенных пунктов в день. По его словам, ВС России продвигаются к поселку Хотень, расположенному в 12 километрах от города Сумы.