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01:57, 3 июня 2025Бывший СССР

Военблогер сообщил о прилетах БПЛА в разных областях Украины

Рожин: Прилеты БПЛА «Герань» произошли в Чернигове
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Прилеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань» произошли в Чернигове. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«В Чернигове несколько прилетов. "Герани" долетели. Суммарно уже несколько десятков прилетов в разных областях Украины», — написал Рожин.

Ранее источник в пророссийском подполье рассказал о последствиях попыток Вооруженных сил Украины сбить «Герани». По его словам, украинская система противовоздушной обороны начала сбивать беспилотники в непосредственной близости от цели.

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