Вооруженный мачете неадекватный мужчина запугал людей на улице в российском регионе

В Ростовской области полиция задержала неадекватного мужчину с мачете

В Батайске Ростовской области полицейские задержали 29-летнего жителя, вооруженного мачете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В полицию обратились прохожие, заметившие неадекватного мужчину на улице. На место выехал наряд, который его задержал и доставил в отдел для разбирательства. Медики подтвердили психические отклонения у задержанного и рекомендовали отправить его в психоневрологический диспансер.

Ранее сообщалось, что двое молодых людей подорвались на самодельной взрывчатке в Подмосковье.