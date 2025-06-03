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15:49, 3 июня 2025Силовые структуры

Вооруженный мачете неадекватный мужчина запугал людей на улице в российском регионе

В Ростовской области полиция задержала неадекватного мужчину с мачете
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Батайске Ростовской области полицейские задержали 29-летнего жителя, вооруженного мачете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В полицию обратились прохожие, заметившие неадекватного мужчину на улице. На место выехал наряд, который его задержал и доставил в отдел для разбирательства. Медики подтвердили психические отклонения у задержанного и рекомендовали отправить его в психоневрологический диспансер.

Ранее сообщалось, что двое молодых людей подорвались на самодельной взрывчатке в Подмосковье.

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