Восемь автомобилей столкнулись на МКАД

На 28-м километре МКАД столкнулись восемь автомобилей, две полосы перекрыты

На 28-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) близ Бирюлево столкнулись восемь автомобилей. Об этом сообщила Baza в Telegram-канале.

По ее информации, авария произошла после того, как водитель Chevrolet пытался перестроиться в другой ряд, но передумал, чем спровоцировал аварийную ситуацию. Из-за резкого маневра автомобиль столкнулся с другой машиной, после чего потерял управление и столкнулся с еще одним транспортным средством.

Очевидцы рассказали, что водитель легкового авто был в полицейской форме. После аварии он сразу снял с автомобиля номера. На местах происшествия работают сотрудники ГИБДД. Минимум две полосы движения перекрыты.

30 мая на 97-м километре МКАД произошла смертельная авария с участием двух транспортных средств. Один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще четверо пострадали.