Возлюбленная Павла Дурова показала фигуру в бикини

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова показала фигуру в бежевом бикини

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница предпринимателя запечатлела себя у деревянной стены рядом с сеном. Она позировала в бежевом бикини, включавшем в себя топ с треугольными чашками и V-образные трусы. Также девушка набросила на плечи коричневое полотенце и распустила влажные волосы.

Кроме того, Вавилова сняла стол с самоваром, увешанным сушками, и продемонстрировала, как гладит в загоне коз.

В мае сообщалось, что Павел Дуров купил Юлии Вавиловой роль в голливудском фильме за 400 тысяч долларов.