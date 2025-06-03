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11:48, 3 июня 2025Ценности

Возлюбленная Павла Дурова показала фигуру в бикини

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова показала фигуру в бежевом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @julivavilova

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница предпринимателя запечатлела себя у деревянной стены рядом с сеном. Она позировала в бежевом бикини, включавшем в себя топ с треугольными чашками и V-образные трусы. Также девушка набросила на плечи коричневое полотенце и распустила влажные волосы.

Кроме того, Вавилова сняла стол с самоваром, увешанным сушками, и продемонстрировала, как гладит в загоне коз.

В мае сообщалось, что Павел Дуров купил Юлии Вавиловой роль в голливудском фильме за 400 тысяч долларов.

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