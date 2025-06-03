Возникший после взрыва мощный пожар на российском заводе сняли на видео

Появились кадры пожара на Заволжском заводе в Нижегородской области

В сети появились кадры мощного пожара, возникшего на Заволжском моторном заводе в Нижегородской области после взрыва. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах, снятых изнутри здания, виден мощный пожар, который разгорается в цеху производства. «Дымит прям люто», — слышен голос за кадром, который снимает пожар снаружи.

Пожар на заводе в Нижегородской области, как рассказали очевидцы, начался после того, как на предприятии взорвался грузовик с цистерной. Пламя перекинулось на производственный цех, пострадал один человек.

Взрыв и пожар на Заволжском заводе произошли вечером 2 июня. Площадь пожара, предварительно, составила 75 квадратных метров. Причины произошедшего пока выясняются.