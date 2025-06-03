ВС России нанесли удар по зданию СБУ в Сумах

«ВД»: ВС России ударили по зданию СБУ в Сумах

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Сумах. Об этом передает Telegram-канал «Военное дело».

«Нанесен ракетный удар по корпусу зданий Службы безопасности Украины в Сумах (...) по адресу Герасима Кондратьева, 34», — указано в сообщении.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут оставить город Сумы без боя.

Помимо этого, военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что ВС России успешно продвигаются в Сумской области, занимая по несколько населенных пунктов в день.