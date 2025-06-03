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12:20, 3 июня 2025Бывший СССР

ВС России нанесли удар по зданию СБУ в Сумах

«ВД»: ВС России ударили по зданию СБУ в Сумах
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Сумах. Об этом передает Telegram-канал «Военное дело».

«Нанесен ракетный удар по корпусу зданий Службы безопасности Украины в Сумах (...) по адресу Герасима Кондратьева, 34», — указано в сообщении.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут оставить город Сумы без боя.

Помимо этого, военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что ВС России успешно продвигаются в Сумской области, занимая по несколько населенных пунктов в день.

Вот это да!
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