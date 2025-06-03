Взрывы прогремели в российском регионе

Около пяти взрывов прогремело в Липецкой области

Не менее пяти взрывов прогремело в Липецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщили очевидцв, было слышно минимум пять взрывов в селе Косыревка.

Уточняется, что взрывы могли быть звуками обезвреживания вчерашних беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) саперами.

На данный момент официальной информации о происшествии нет.

Ранее система ПВО сбила пять украинских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области. Атака была отражена 2 июня в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.