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01:22, 3 июня 2025Россия

Взрывы прогремели в российском регионе

Около пяти взрывов прогремело в Липецкой области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Не менее пяти взрывов прогремело в Липецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщили очевидцв, было слышно минимум пять взрывов в селе Косыревка.

Уточняется, что взрывы могли быть звуками обезвреживания вчерашних беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) саперами.

На данный момент официальной информации о происшествии нет.

Ранее система ПВО сбила пять украинских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области. Атака была отражена 2 июня в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

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