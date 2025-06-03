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11:31, 3 июня 2025Силовые структуры

Юная россиянка сбежала из дома от отца-насильника

В Петербурге 17-летняя девочка сбежала из дома из-за отца-насильника
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: finwal89 / Shutterstock / Fotodom

В Петербурге 17-летняя девочка сбежала из дома из-за отца-насильника. Об этом сообщает портал «Конкретно.ру».

По его данным, 27 мая полицейские доставили подростка в Центр социальной помощи семье и детям. Девочка отказалась жить в семье. Психолог пообщался со школьницей и выяснил, что с 2015 по 2017 год отец насиловал ее.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Приморье задержан 30-летний таксист-иностранец, подозреваемый в надругательстве над 17-летней местной жительницей во время поездки.

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