Юная россиянка сбежала из дома от отца-насильника

В Петербурге 17-летняя девочка сбежала из дома из-за отца-насильника

В Петербурге 17-летняя девочка сбежала из дома из-за отца-насильника. Об этом сообщает портал «Конкретно.ру».

По его данным, 27 мая полицейские доставили подростка в Центр социальной помощи семье и детям. Девочка отказалась жить в семье. Психолог пообщался со школьницей и выяснил, что с 2015 по 2017 год отец насиловал ее.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Приморье задержан 30-летний таксист-иностранец, подозреваемый в надругательстве над 17-летней местной жительницей во время поездки.