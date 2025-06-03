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14:15, 3 июня 2025Экономика

Жители России изменили отношение к одному виду кредитов

ВТБ: Автокредитование в России снизилось почти на 50 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

С января по май банки в России выдали автокредитов на полмиллиарда рублей или на 48 процентов меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Это выяснили эксперты ВТБ. Их выводы процитировало ТАСС.

В последний месяц весны объем рынка автокредитования достиг примерно 115 миллиардов рублей, или на два процента больше, нежели в апреле. Однако это в два раза ниже уровня мая 2024 года.

Причину наблюдаемой динамики в ВТБ объясняют высокой ключевой ставкой, риск-политикой Банка России и выросшим утилизационным сбором. Причину небольшого майского роста эксперты банка видят в активности дилеров, которые предлагают покупателям скидки для сокращения складских запасов. Кроме того, имеет место переток спроса со второго полугодия, связанный с опасениями по поводу очередных ограничений условий кредитования.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй, по итогам февраля 2025 года доля отказов по заявкам на автозаймы в России выросла до 81,1 процента от общего количества заявок.

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