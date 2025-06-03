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05:41, 3 июня 2025Интернет и СМИ

Журналист рассказал о дезинформации населения Украины

Исаев: Украина возвела «информационный купол» для дезинформации населения
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Украина создала «информационный купол» ради дезинформации населения страны. Об этом заявил украинский журналист Максим Исаев в беседе с ТАСС.

«Украинская пропаганда ежедневно и даже ежеминутно трубит о "перемогах", нескончаемых победах украинских войск и не позволяет ни на минуту среднестатистическому украинцу "включить мозг" и попробовать проанализировать происходящие события», — рассказал Исаев.

Журналист отметил, что «информационный купол» блокирует все неугодные ресурсы и невыгодную для Киеву информацию. Журналист подчеркнул, что украинцы преклонного возраста не имеют достаточно навыков для использования интернета и обхода существующих ограничений.

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил о дезинформации в Евросоюзе. «ЕС сегодня — это оруэлловская Океания, в которой благодаря двоемыслию, где дезинформация всегда на шаг впереди истины, евробюрократия пытается остановить ход истории», — подчеркнул он.

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