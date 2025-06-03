Звезда реалити-шоу рассказал о борьбе с алкоголизмом

Звезда шоу «Женаты с первого взгляда» Росс МакКарти признался в алкоголизме

Звезда британского реалити-шоу «Женаты с первого взгляда» (Married At First Sight) Росс МакКарти рассказал о борьбе с алкоголизмом. Подробности он раскрыл на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

МакКарти признался в своей зависимости и отметил, что уже чуть больше двух месяцев не употребляет алкоголь и больше не намерен это делать. «Да... я алкоголик. И я гордо готов заявить об этом сейчас, потому что раньше не мог этого сделать. (...) Я благодарен семье и близким за помощь», — написал он.

Звезда телешоу отметил, что ему во многом отказаться от алкоголя и изменить поведение ему помогла книга-руководство для анонимных алкоголиков.

Ранее сообщалось, что звезда реалити-шоу, известный по участию в телепроектах «Иззи делает это» и «Игра вслепую», Иззи Баттрес рассказал о борьбе с наркотической зависимостью. По словам Баттреса, он пристрастился к алкоголю и наркотикам в молодом возрасте.