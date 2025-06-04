Певица Анна Семенович призналась, что ухаживает за грудью с помощью крема

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович раскрыла правду об уходе за грудью. Соответствующая сторис появилась ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на который подписаны 2,1 миллиона пользователей сети.

45-летняя знаменитость ответила на анонимный вопрос подписчика, который поинтересовался, какие она делает процедуры для области декольте.

Семенович призналась, что лишь изредка ухаживает за этой зоной с помощью крема. «В моем декольте так много свежего жирка, что старость ему не грозит», — заключила певица.

В июне Семенович опубликовала видео в купальнике на отдыхе. Знаменитость разместила кадры, на которых позировала в цветном изделии.