RT: Четверо российских бойцов восемь дней держали оборону без воды и еды

Четверо российских бойцов в августе 2024 года восемь дней держали оборону против Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одной из позиций на покровском направлении. Нести службу им пришлось практически без воды и еды, их историю публикует RT.

Как рассказал командир взвода 27-й дивизии Максим Обухов с позывным Чур, из провизии у них на четверых была лишь банка тушенки и полтора литра воды. По его словам, когда провизия закончилась, им пришлось пить воду из болота.

Спустя неделю было принято решение обойти опорники противника и идти в бой. «Враги не ожидали, что мы нападем на них так дерзко, с тыла. Так, нахрапом, мы с ребятами взяли минометный расчет ВСУ и хорошо укрепленные блиндажи», — вспомнил Обухов.

Военный уточнил, что тогда удалось ликвидировать семерых украинских солдат, а еще двух бойцов взять в плен.

В этом бою командир взвода получил ранение осколком в шею. Впоследствии его наградили орденом Мужества и повысили до командира роты.

С его слов, ВСУ стали больше бояться Российскую армию и все чаще принимают решение «отступать, бросая все, включая оружие, боеприпасы и провиант».

Ранее военнослужащий 2-го стрелкового батальона 9-й бригады 51-й армии Южного военного округа с позывным Валек рассказал, как российские штурмовики три недели держали оборону в лесополосе, не имея еды и связи с другими подразделениями.