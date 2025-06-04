Диетолог раскрыла правду о растительном масле

Диетолог Бисон: Растительные масла содержат антиоксиданты и незаменимые омега-6

Диетолог Керри Бисон рассказала о воздействии растительного масла и раскрыла правду о его вреде. Ее слова приводит HuffPost.

Диетолог отметила, что многие люди полагают, что подсолнечное, рапсовое и даже оливковое масла способствуют повышению уровня холестерина, но на самом деле это не совсем так. По ее словам, жареные блюда действительно часто трудно назвать полезными, но не из-за растительного масла, а из-за того, что в них много соли, жира и мало клетчатки.

Как утверждает Бисон, растительные масла, наоборот, весьма полезны, так как содержат антиоксиданты и незаменимые жирные кислоты омега-6. Последние, по ее словам, необходимы организму, но не вырабатываются им и могут быть получены только из пищи. Однако, как отметила диетолог, в больших количествах омега-6 действительно способствует повышению уровня холестерина, поэтому важно следить, чтобы доля растительных и животных жиров в рационе не превышала 35 процентов.

Бисон также добавила, что нейтрализовать потенциальный вред от избытка омега-6 можно, если увеличить потребление других незаменимых жирных кислот — омега-3, которые содержатся в жирной рыбе, семенах льна и чиа и грецких орехах. Таким образом, не нужно исключать из меню растительные масла, достаточно питаться разнообразно и чаще отдавать предпочтение рапсовому и оливковому маслу, в которых нет насыщенных жиров, подытожила специалистка.

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