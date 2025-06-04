Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:29, 4 июня 2025Бывший СССР

Две постсоветские страны начали переговоры по поиску пропавших в ходе конфликта людей

Комиссии Азербайджана и Армении по вопросам пропавших лиц обсудили обмен данными
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Комиссии Армении и Азербайджана по вопросам пропавших без вести лиц обсудили обмен данными и координацию поиска пропавших лиц в ходе нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщили в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

Сообщается, что Ереван и Баку говорили о гуманитарных вопросах, связанных с пропавшими без вести людьми. В частности, обсуждался обмен данными между армянской и азербайджанской сторонами.

Армения и Азербайджан выразили намерение продолжить контакты в гуманитарной сфере. Кроме того, стороны подтвердили приверженность сотрудничеству.

11 февраля в Армении отвергли идею посредничества России в переговорах с Азербайджаном. Спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что такому решению способствовал «прошлый опыт, который оставил много плохих воспоминаний».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле подтвердили атаку ВСУ на Крымский мост

    Врач предупредила об опасности острого перца

    Доля Windows 10 неожиданно выросла

    В Раде назвали возможным скорый допуск пенсионеров в ряды ВСУ

    В музее выставили 200-летний презерватив с эротической иллюстрацией

    МВД России начало проверку из-за провокационных роликов о жителях Чечни

    Китай собрался купить сотни самолетов у главного конкурента Boeing

    В России предупредили Украину о последствиях нового пакета военной помощи от Франции

    Российские войска нанесли удар по центру сил спецопераций ГУР Украины

    Российские войска заняли Кондратовку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости