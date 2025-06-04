Две постсоветские страны начали переговоры по поиску пропавших в ходе конфликта людей

Комиссии Азербайджана и Армении по вопросам пропавших лиц обсудили обмен данными

Комиссии Армении и Азербайджана по вопросам пропавших без вести лиц обсудили обмен данными и координацию поиска пропавших лиц в ходе нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщили в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

Сообщается, что Ереван и Баку говорили о гуманитарных вопросах, связанных с пропавшими без вести людьми. В частности, обсуждался обмен данными между армянской и азербайджанской сторонами.

Армения и Азербайджан выразили намерение продолжить контакты в гуманитарной сфере. Кроме того, стороны подтвердили приверженность сотрудничеству.

11 февраля в Армении отвергли идею посредничества России в переговорах с Азербайджаном. Спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что такому решению способствовал «прошлый опыт, который оставил много плохих воспоминаний».