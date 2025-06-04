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07:53, 4 июня 2025Бывший СССР

Элитный отряд ВСУ сбежал под натиском российских дронов

Элитный отряд ВСУ «Птицы Мадьяра» сбежал под натиском дронов в боях за Троицкое
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Расчеты элитного украинского спецбатальона БПЛА «Птицы Мадьяра» сбежали со своих позиций под натиском ударов российских операторов дронов при освобождении Троицкого в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал командир взвода БПЛА 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Даниил Иванов.

«Они начали бежать с этих точек под воздействием FPV-дронов, в сопровождении FPV-дронов, то есть, мы оказывали на них огневое воздействие», — заявил Иванов.

По его словам, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются оказывать сопротивление, опираясь не на мастерство применения беспилотника, а на их массовость.

Ранее члены украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) предприняли попытки сбежать с позиций в населенном пункте Новоукраинка у границ ДНР и Днепропетровской области. Часть оставшихся бойцов отказалась выполнять приказы ВСУ на позициях.

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