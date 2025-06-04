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00:15, 4 июня 2025Россия

Семья похищенного в Москве бизнес-коуча узнала о случившемся из СМИ

Мать похищенного на Ярославском вокзале бизнес-коуча узнала о случившемся из СМИ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

Семья похищенного на Ярославском вокзале бизнес-коуча Арега Щепихина узнала о случившемся из публикаций в СМИ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как отметили близкие, связи с Щепихиным у них сейчас нет, телефон мужчины выключен. «Я вот сейчас только пришла недавно домой с работы, мне сообщили эту новость [о похищении]. Я уверена, что все должно быть в порядке», — рассказала мать похищенного Гоар.

По ее словам, семья знала о его постах и видео в социальных сетях.

О похищении мужчины около Ярославского вокзала в Москве стало известно вечером 3 июня. Неизвестные, предположительно, уроженцы Чечни, затолкали его в багажник «Мерседеса» со спецсигналами и номерами АМР.

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