Фетисов назвал главной проблемой российского хоккея социальную несправедливость

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал главную проблему российского хоккея. Его слова приводит Sport24.

Фетисов счел таковой социальную несправедливость, при которой семьи с недостаточным заработком не могут отдать детей в хоккей. «Есть большое количество построенных катков по всей стране, их нужно теперь наполнить смыслом. В хоккее не должны быть только богатые дети. Все ресурсы у нас есть, деньги на это тоже есть. Нужно только принять решение», — заявил он.

Кроме того, Фетисов призвал поднять статус детского тренера. В частности, он предложил премировать за воспитание больших звезд.

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах с конца февраля 2022 года. Последним крупным соревнованием для россиян были Олимпийские игры-2022, где команда завоевала серебряные медали.