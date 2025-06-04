ФРС сняла ограничение на активы обманувшего сотни тысяч американцев банка

ФРС отменила введенное из-за скандала ограничение на размер активов Wells Fargo

Федеральная резервная система (ФРС) США отменила ограничение на размер активов банка Wells Fargo. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на сообщение регулятора.

Ограничение на уровне 1,95 триллиона долларов Федрезерв установил семь лет назад, уточняет издание. Причиной стал скандал, разразившийся в Штатах в 2016 году из-за 3,5 миллиона фиктивных счетов, открытых банком без ведома клиентов ради выполнения плана продаж. В итоге кредитную организацию обязали выплатить штрафы на уровне 185 миллионов долларов, а ее гендиректор Джон Стампф ушел в отставку.

Подчеркивалось, что Wells Fargo вынуждал заемщиков переплачивать за банковские продукты, а сотрудников заставлял подделывать подписи и переводить средства на клиентские счета. В данный момент кредитная организация выполнила условия, требуемые для снятия ограничений, констатировали в ФРС, добавив, что ряд других мер в отношении банка еще продолжают действовать.

Wells Fargo входит в пятерку крупнейших банков США по размеру активов. В 2023 году из его квартальной отчетности стало известно, что прибыль банка выросла на 32 процента, до 4,99 миллиарда долларов, несмотря на финансовый кризис в стране.