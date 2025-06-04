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17:13, 4 июня 2025Интернет и СМИ

Известный телеведущий рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Ведущий Имонн Холмс рассказал, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Популярный телеведущий Имонн Холмс в эфире шоу «Завтрак с Имонном и Элли» (Breakfast With Eamonn and Ellie) на британском телеканале GB News, рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Журналист признался, что раньше регулярно занимался спортом, но из-за проблем со здоровьем ему теперь с трудом даются даже бытовые задачи, что, по его словам, может повысить риск возникновения онкологических заболеваний. «Я не могу надеть кроссовки, не могу переодеться, не могу пойти в душ, не могу ничего делать, не могу встать. Есть много людей, которые не могут заниматься спортом, и поэтому растет заболеваемость раком», — посетовал он.

Соведущие шоу Элли Костелло и Тим Винсент посочувствовали Холмсу, отметив, что телеведущий оказался в непростом положении. Какие именно проблемы со здоровьем у него есть, ведущий не уточнил

Ранее сообщалось, что известный телеведущий Имонн Холмс упал со стула в прямом эфире шоу «Завтрак с Имонном и Элли». Холмс рухнул на пол, затем сказал, что все в порядке, и попросил продолжить выпуск.

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