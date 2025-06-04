«КамАЗ» выставил на продажу легендарные грузовики — победители ралли «Дакар»

Первый КамАЗ, проехавший ралли «Дакар», продан за 100 миллионов рублей

Компания «КамАЗ» начала распродажу своих легендарных гоночных грузовиков, участвовавших в ралли «Дакар». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Первым с молотка ушел КамАЗ-43509 2017 года выпуска, который принес команде под управлением Андрея Каргинова победу в 2020 году. Уникальный грузовик с 1050-сильным двигателем был продан за рекордные 100 миллионов рублей всего за несколько часов.

«Таких машин еще много в наличии — есть как победители, так и призеры», — пояснили в компании. При этом известный пилот команды Евгений Каргинов отказался комментировать продажу, перенаправив все вопросы в пресс-службу.

Технические характеристики проданного грузовика впечатляющи: дизельный двигатель 12,9-литра с турбонаддувом, разгон до 100 километров в час за шесть секунд и максимальная скорость 165 километров в час. Эти машины десятилетиями доминировали в престижном ралли-рейде, став символом российского автоспорта.

Продажа проводится через официальный маркетплейс «КамАЗа», где коллекционеры и фанаты автоспорта могут приобрести кусочек истории. По данным источника, интерес к первому проданному лоту был огромным, несмотря на солидную цену.

Ранее сообщалось, что механик из Швейцарии Лукас Акерманн переехал в Бурятию начал необычный бизнес — занялся организацией экскурсий в труднодоступные места. Он возит туристов на своем специально оборудованном КамАЗе.