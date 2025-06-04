Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от кваса при некоторых заболеваниях

Роспотребнадзор: Следует отказаться от кваса при гастрите и циррозе печени

Людям, страдающим гастритом и циррозом печени, следует отказаться от употребления кваса, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили специалисты, квас нельзя пить при некоторых заболеваниях. К ним относятся цирроз печени и гастрит. «Качество кваса зависит от добросовестности производителя, который должен строго соблюдать технологию приготовления», — подчеркнули эксперты.

По их словам, напиток улучшает обмен веществ и поддерживает работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. В нем всего 27 калорий на 100 граммов. Кроме того, углекислота способствует улучшению переваривания пищи.

При покупке кваса специалисты советуют избегать напитки, в составе которых есть искусственные и идентичные натуральным ароматизаторы, синтетические и неорганические красители, подсластители и консерванты.

Ранее врач заявила, что злоупотребление квасом провоцирует вздутие и другие проблемы со здоровьем.