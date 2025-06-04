Лавров назвал грубейшей ошибкой отказ Киева от гуманитарного перемирия

Лавров: Отказ Киева от гуманитарного перемирия является грубейшей ошибкой

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от гуманитарного перемирия для сбора погибших и раненых является грубейшей ошибкой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Я считаю, что это просто грубейшая ошибка режима в Киеве, имею в виду категорический в грубой форме отказ Зеленского от этого предложения», — заявил Лавров.

Лавров отметил, что двух-трехдневная пауза могла бы помочь достойно собрать тела погибших и раненых, которые еще могут быть на участках линии боевого соприкосновения.

Ранее президент России Владимир Путин согласился с тем, что для достижения целей специальной военной операции (СВО) нужно использовать все средства.