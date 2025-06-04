Любителей одной сексуальной практики предупредили о риске опасных заболеваний

Инфекционист Рикардо Корес предупредил, что любители анилингуса ─ оральной стимуляции ануса партнера ─ могут столкнуться с опасными заболеваниями. Их врач перечислил в беседе с изданием Metropoles.

Корес рассказал, что во время анилингуса существует риск заражения гепатитом A, глистами, дизентерией, лямблиозом, хламидиозом, гонореей и сифилисом. В связи с этим врач призвал соблюдать все меры предосторожности во время этой сексуальной практики.

По словам Кореса, людям, которым нравится анилингус, необходимо регулярно проходить обследования и при наличии тех или иных неприятных симптомов не откладывать лечение. Кроме того, существует вакцина от гепатита А, которая тоже является одним из оптимальных вариантов профилактики, добавил он.

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