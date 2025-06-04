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07:00, 4 июня 2025Забота о себе

Любителей одной сексуальной практики предупредили о риске опасных заболеваний

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Инфекционист Рикардо Корес предупредил, что любители анилингуса ─ оральной стимуляции ануса партнера ─ могут столкнуться с опасными заболеваниями. Их врач перечислил в беседе с изданием Metropoles.

Корес рассказал, что во время анилингуса существует риск заражения гепатитом A, глистами, дизентерией, лямблиозом, хламидиозом, гонореей и сифилисом. В связи с этим врач призвал соблюдать все меры предосторожности во время этой сексуальной практики.

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По словам Кореса, людям, которым нравится анилингус, необходимо регулярно проходить обследования и при наличии тех или иных неприятных симптомов не откладывать лечение. Кроме того, существует вакцина от гепатита А, которая тоже является одним из оптимальных вариантов профилактики, добавил он.

Ранее сексолог Эрика Тинен рассказала, что скучную мастурбацию можно разнообразить. Она призвала во время самоудовлетворения включать аудиопорно.

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