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08:49, 4 июня 2025Мир

Маск назвал отвратительной мерзостью законопроект Трампа

Маск назвал отвратительной мерзостью бюджетный законопроект Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск в социальной сети X резко раскритиковал законопроект президента США Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов.

«Этот законопроект о расходах — отвратительная мерзость. Позор тем, кто голосовал за это: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете», — написал Маск.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект президента Дональда Трампа по внутренней политике 22 мая. Обсуждение законопроекта шло несколько недель. Пакет мер предполагает продление налоговых льгот 2017 года, расширение армии и реализацию планов американского лидера по массовым депортациям. С помощью этого законопроекта Трамп сможет выполнить два предвыборных обещания: отмену налогов на чаевые и сверхурочную работу.

Ранее Трамп также заявил, что заменяет кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана, близкого союзника Илона Маска, на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). СМИ писали, что глава Белого дома хочет отозвать кандидатуру Айзекмана, поскольку тот делал пожертвования демократическим деятелям.

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