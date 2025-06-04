Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:32, 4 июня 2025Забота о себе

Миф о преимуществе худых людей перед полными опровергли

Эксперт Шарффенберг: Занимающийся спортом полный человек проживет дольше худого
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AlexandrMusuc / Shutterstock / Fotodom

Существует мнение, будто худые люди имеют преимущество перед полными в плане здоровья, однако это не более чем заблуждение, заявил эксперт по долголетию Джон Шарффенберг. Этот миф он опроверг в беседе с изданием El Español.

«Хорошо быть худым только в том случае, если вы занимаетесь спортом», ─ пояснил Шарффенберг. Более того, по его словам, человек с ожирением, каждый день уделяющий немного времени физическим нагрузкам, проживет дольше людей с нормальным весом, но без этой привычки.

Материалы по теме:
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Специалист добавил, что это правило работает даже при наличии таких факторов риска, как курение, повышенное артериальное давление и высокий уровень холестерина в крови. В подтверждение своих слов он сослался на исследование ученых от 2021 года, выяснивших, что физическая активность снижает риск развития нескольких опасных заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых.

Ранее кардиолог Магдалена Перельо рассказала о самых опасных для сердца продуктах. По ее словам, этому органу вредит переработанное мясо из-за большого количества соли в составе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Оскорбления чеченцев, странные титулы и фото со знаменитостями. Чем известен похищенный на Mercedes со спецсигналами бизнес-тренер

    В СПЧ после похищения мужчины в Москве напомнили о судьбе Седы Сулеймановой

    В Раде назвали расстояние от позиций ВС России до Сум

    В российском регионе за три дня не смогли потушить пожар на мусорном полигоне

    Российские войска нанесли комплексный удар по ВСУ

    Российскую школьницу ужалил за палец скорпион

    На Балтфлоте провели учения по освобождению судна от террористов

    В ЕС испугались угроз Трампа прекратить помощь Украине

    Россиянка сделала операцию у косметолога без образования и осталась со шрамами на теле

    Военкор оценил смену командования ВСУ фразой «молодые и лучшие»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости