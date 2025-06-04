Миф о преимуществе худых людей перед полными опровергли

Эксперт Шарффенберг: Занимающийся спортом полный человек проживет дольше худого

Существует мнение, будто худые люди имеют преимущество перед полными в плане здоровья, однако это не более чем заблуждение, заявил эксперт по долголетию Джон Шарффенберг. Этот миф он опроверг в беседе с изданием El Español.

«Хорошо быть худым только в том случае, если вы занимаетесь спортом», ─ пояснил Шарффенберг. Более того, по его словам, человек с ожирением, каждый день уделяющий немного времени физическим нагрузкам, проживет дольше людей с нормальным весом, но без этой привычки.

Специалист добавил, что это правило работает даже при наличии таких факторов риска, как курение, повышенное артериальное давление и высокий уровень холестерина в крови. В подтверждение своих слов он сослался на исследование ученых от 2021 года, выяснивших, что физическая активность снижает риск развития нескольких опасных заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых.

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