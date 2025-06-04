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13:18, 4 июня 2025Россия

Мирный житель стал жертвой удара ВСУ по российскому региону

Хинштейн сообщил о смерти мужчины при атаке БПЛА ВСУ на курское село Коровяковка
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Ukraine's 93rd Mechanized Brigade / AP

В Курской области мирный житель стал жертвой удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Коровяковка Глушковского района. О его смерти сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

Подробности об обстоятельствах смерти и травмах 31-летнего мужчины чиновник не привел. «Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», — написал он.

Хинштейн также обратился к жителям Курской области, напомнив, что в приграничных районах региона все еще крайне опасно, и ВСУ продолжают атаковать российскую территорию. Он призвал не возвращаться в эту часть области, пока там не станет безопаснее.

Ранее врио губернатора сообщил, что в результате ночного удара ВСУ по Рыльску пострадала 66-летняя женщина. По его словам, целью атаки стали расположенные в городе вышка и башня очистных сооружений.

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