Мирный житель стал жертвой удара ВСУ по российскому региону

Хинштейн сообщил о смерти мужчины при атаке БПЛА ВСУ на курское село Коровяковка

В Курской области мирный житель стал жертвой удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Коровяковка Глушковского района. О его смерти сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

Подробности об обстоятельствах смерти и травмах 31-летнего мужчины чиновник не привел. «Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», — написал он.

Хинштейн также обратился к жителям Курской области, напомнив, что в приграничных районах региона все еще крайне опасно, и ВСУ продолжают атаковать российскую территорию. Он призвал не возвращаться в эту часть области, пока там не станет безопаснее.

Ранее врио губернатора сообщил, что в результате ночного удара ВСУ по Рыльску пострадала 66-летняя женщина. По его словам, целью атаки стали расположенные в городе вышка и башня очистных сооружений.