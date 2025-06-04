Миронов: Олигархам следует сделать доброе дело и скинуться на СВО

Российским олигархам следует сделать доброе дело и «скинуться» на специальную военную операцию (СВО), заявил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Он подчеркнул, что состояние богатейших граждан РФ растет ускоренными темпами. По словам депутата, в условиях боевых действий и «стагнации экономики» это выглядит «неприлично и вызывающе». Миронов подчеркнул, что олигархи должны помочь российской армии открыто, потому что «добрых дел стесняться не стоит».

В мае Миронов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается принудить Россию к месячному перемирию без переговоров с целью сохранить собственную власть. Он выразил уверенность, что на самом деле долгосрочный мир Зеленскому и западным кураторам не нужен, так как без переговоров невозможно устранить первопричины конфликта.