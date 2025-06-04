Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:21, 4 июня 2025Россия

Миронов предложил олигархам «скинуться» на СВО

Миронов: Олигархам следует сделать доброе дело и скинуться на СВО
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Сергей Миронов

Сергей Миронов. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российским олигархам следует сделать доброе дело и «скинуться» на специальную военную операцию (СВО), заявил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Он подчеркнул, что состояние богатейших граждан РФ растет ускоренными темпами. По словам депутата, в условиях боевых действий и «стагнации экономики» это выглядит «неприлично и вызывающе». Миронов подчеркнул, что олигархи должны помочь российской армии открыто, потому что «добрых дел стесняться не стоит».

В мае Миронов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается принудить Россию к месячному перемирию без переговоров с целью сохранить собственную власть. Он выразил уверенность, что на самом деле долгосрочный мир Зеленскому и западным кураторам не нужен, так как без переговоров невозможно устранить первопричины конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бизнес-тренера похитили в Москве и увезли в багажнике Mercedes со спецсигналами. Он оскорблял чеченцев, мусульман и Аллаха

    На Западе заявили о переосмыслении мировой политики из-за действий Германии

    Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от кваса при некоторых заболеваниях

    Эксперт заметил рост численности женщин в украинской армии

    Россиянка предупредила о неприятных сюрпризах во время отдыха «все включено»

    Российский военный рассказал о тактике освобождения Водолаги

    Миронов предложил олигархам «скинуться» на СВО

    Леопард растерзал пятилетнего мальчика

    Отношение нового президента Польши к России раскрыли

    Экс-аналитик ЦРУ счел атаки на российские аэродромы пиар-акцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости