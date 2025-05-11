Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:56, 11 мая 2025Бывший СССР

Раскрыт скрытый смысл требования Зеленского заключить перемирие без переговоров

Миронов: Зеленский требует заключить перемирие для сохранения власти
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается принудить Россию к перемирию без переговоров с целью сохранить собственную власть. Скрытый смысл требований украинского лидера он раскрыл в интервью РИА Новости.

По мнению депутата, Зеленский требует от России заключить перемирие и по сути завершить специальную военную операцию (СВО) без переговоров по существу для сохранения своей власти. При этом Миронов убежден, что долгосрочный мир ему и западным кураторам не нужен. «Запад хочет временного перемирия без предварительных условий. А Путин возвращает их к реальности: хотите мира — мы готовы на переговоры без предварительных условий. Что по настоящему приведет к долгосрочному миру? Ответ очевиден», — считает политик.

Депутат добавил, что без переговоров невозможно устранить причины СВО, но в Киеве от диалога отказывались раньше и продолжают это делать сейчас. По его мнению, инициатива России начать переговоры продемонстрировала всему миру, что Зеленский к этому не готов.

Ранее Владимир Путин предложил начать прямые переговоры между Россией и Украиной. Зеленский, а также президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц заявили, что диалог между странами возможен только после прекращения огня.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забыли убрать причиндалы». Макрона и Мерца заподозрили в употреблении наркотиков. Что они попытались скрыть от камер?

    В России раскрыли содержимое «секретного пакетика» Макрона

    На Украине заявили о максимально неудачной контратаке ВСУ на Дзержинск

    Предложение о переговорах в Стамбуле назвали элегантным ходом Москвы

    Следователи проверят выдачу гражданства родителям осквернивших георгиевскую ленту детей

    Раскрыт скрытый смысл требования Зеленского заключить перемирие без переговоров

    Путин рассказал лидеру Монголии об атомной энергетике Франции

    Предложение Путина о переговорах назвали блестящим шагом

    Во Франции объяснили поведение Макрона ночью в Киеве

    Загитова ошиблась в поздравлении с Днем Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости