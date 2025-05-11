Раскрыт скрытый смысл требования Зеленского заключить перемирие без переговоров

Миронов: Зеленский требует заключить перемирие для сохранения власти

Депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается принудить Россию к перемирию без переговоров с целью сохранить собственную власть. Скрытый смысл требований украинского лидера он раскрыл в интервью РИА Новости.

По мнению депутата, Зеленский требует от России заключить перемирие и по сути завершить специальную военную операцию (СВО) без переговоров по существу для сохранения своей власти. При этом Миронов убежден, что долгосрочный мир ему и западным кураторам не нужен. «Запад хочет временного перемирия без предварительных условий. А Путин возвращает их к реальности: хотите мира — мы готовы на переговоры без предварительных условий. Что по настоящему приведет к долгосрочному миру? Ответ очевиден», — считает политик.

Депутат добавил, что без переговоров невозможно устранить причины СВО, но в Киеве от диалога отказывались раньше и продолжают это делать сейчас. По его мнению, инициатива России начать переговоры продемонстрировала всему миру, что Зеленский к этому не готов.

Ранее Владимир Путин предложил начать прямые переговоры между Россией и Украиной. Зеленский, а также президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц заявили, что диалог между странами возможен только после прекращения огня.