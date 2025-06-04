Мужчина разбогател на 2,4 миллиона рублей благодаря подарку племянника

В США мужчина выиграл в лотерее 2,4 миллиона рублей благодаря племяннику

Житель штата Мэриленд, США, получил счастливый лотерейный билет в подарок от племянника. Об этом сообщает UPI.

Мужчина рассказал, что часто участвует в лотереях, поэтому племянник решил подарить ему лотерейный билет без повода. Благодаря ему мужчина и выиграл 30 тысяч долларов (2,4 миллиона рублей). «Я не мог в этом поверить. Я был в полном шоке», — поделился реакцией на выигрыш он.

Счастливчик отметил, что поблагодарит племянника не только словом «спасибо». По словам разбогатевшего мужчины, он уже отдал ему некоторую сумму. Большую часть призовых средств он планирует потратить на то, чтобы расквитаться с долгами.

Ранее сообщалось, что в Таиланде чиновник из провинции Бурирам выиграл в лотерею шесть миллионов батов благодаря годовалому племяннику. Счастливый билет выбрал именно он.

