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11:45, 4 июня 2025Из жизни

Мужчина разбогател на 2,4 миллиона рублей благодаря подарку племянника

В США мужчина выиграл в лотерее 2,4 миллиона рублей благодаря племяннику
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: John Angelillo / UPI

Житель штата Мэриленд, США, получил счастливый лотерейный билет в подарок от племянника. Об этом сообщает UPI.

Мужчина рассказал, что часто участвует в лотереях, поэтому племянник решил подарить ему лотерейный билет без повода. Благодаря ему мужчина и выиграл 30 тысяч долларов (2,4 миллиона рублей). «Я не мог в этом поверить. Я был в полном шоке», — поделился реакцией на выигрыш он.

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Счастливчик отметил, что поблагодарит племянника не только словом «спасибо». По словам разбогатевшего мужчины, он уже отдал ему некоторую сумму. Большую часть призовых средств он планирует потратить на то, чтобы расквитаться с долгами.

Ранее сообщалось, что в Таиланде чиновник из провинции Бурирам выиграл в лотерею шесть миллионов батов благодаря годовалому племяннику. Счастливый билет выбрал именно он.

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