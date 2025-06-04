Начаты клинические испытания универсальной искусственной крови

Newsweek: В Японии начали испытания универсальной искусственной крови

В Японии стартовали клинические испытания универсальной искусственной крови, подходящей для всех групп. Разработка велась с 2022 года. Об этом сообщается на портале Newsweek.

Первая группа добровольцев получила дозы препарата уже в марте. Разработку ведет лаборатория профессора Хироми Сакая из Медицинского университета Нара.

Искусственная кровь создана на основе гемоглобиновых везикул — молекулах гемоглобина из просроченной донорской крови, заключенных в липидную оболочку. Они не содержат маркеров группы крови, могут долго храниться (до двух лет) и эффективно переносят кислород, имитируя эритроциты. При этом исключается риск заражения вирусами или несовместимости.

На первом этапе 16 здоровым взрослым ввели от 100 до 400 миллилитров препарата. Следующим шагом станет проверка его эффективности и безопасности.

По словам исследователей, искусственная кровь может решить ключевые проблемы системы переливаний: дефицит запасов, короткий срок хранения, риск иммунной реакции и заражения. Особенно актуально это для стран с низким уровнем дохода, где нехватка совместимой крови ежегодно приводит к миллионам смертей при травмах, родах и операциях.

Ранее японские ученые нашли способ снизить вред от сидячего образа жизни: они показали, что чередование холода и тепла на коже помогает поддерживать здоровье сосудов без физической активности.