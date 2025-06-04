Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:49, 4 июня 2025Наука и техника

Начаты клинические испытания универсальной искусственной крови

Newsweek: В Японии начали испытания универсальной искусственной крови
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nguyễn Hiệp / Unsplash

В Японии стартовали клинические испытания универсальной искусственной крови, подходящей для всех групп. Разработка велась с 2022 года. Об этом сообщается на портале Newsweek.

Первая группа добровольцев получила дозы препарата уже в марте. Разработку ведет лаборатория профессора Хироми Сакая из Медицинского университета Нара.

Искусственная кровь создана на основе гемоглобиновых везикул — молекулах гемоглобина из просроченной донорской крови, заключенных в липидную оболочку. Они не содержат маркеров группы крови, могут долго храниться (до двух лет) и эффективно переносят кислород, имитируя эритроциты. При этом исключается риск заражения вирусами или несовместимости.

На первом этапе 16 здоровым взрослым ввели от 100 до 400 миллилитров препарата. Следующим шагом станет проверка его эффективности и безопасности.

По словам исследователей, искусственная кровь может решить ключевые проблемы системы переливаний: дефицит запасов, короткий срок хранения, риск иммунной реакции и заражения. Особенно актуально это для стран с низким уровнем дохода, где нехватка совместимой крови ежегодно приводит к миллионам смертей при травмах, родах и операциях.

Ранее японские ученые нашли способ снизить вред от сидячего образа жизни: они показали, что чередование холода и тепла на коже помогает поддерживать здоровье сосудов без физической активности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле подтвердили атаку ВСУ на Крымский мост

    Обвиняемые в покушении на митрополита Тихона выступили в суде

    Врач предупредила об опасности острого перца

    Доля Windows 10 неожиданно выросла

    В Раде назвали возможным скорый допуск пенсионеров в ряды ВСУ

    В музее выставили 200-летний презерватив с эротической иллюстрацией

    МВД России начало проверку из-за провокационных роликов о жителях Чечни

    Китай собрался купить сотни самолетов у главного конкурента Boeing

    В России предупредили Украину о последствиях нового пакета военной помощи от Франции

    Российские войска нанесли удар по центру сил спецопераций ГУР Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости