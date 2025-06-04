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10:03, 4 июня 2025Путешествия

Названо условие введения безвизового режима с одной африканской страной

Гвинея может ввести безвизовый режим с Россией при условии роста турпотока
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Youssouf Bah / AP

Гвинея может ввести для российских туристов безвизовый режим, если будет зафиксирован рост турпотока в эту африканскую страну. Такое условие назвал в беседе с ТАСС посол России в Гвинее Алексей Попов.

По его словам, в настоящее время между двумя странами действует соглашение о полетах без визы для дипломатических или служебных целей. «Конечно, при увеличении потока наших туристов есть реальная возможность договориться о безвизовых полетах, пребывании здесь первоначально, может быть, на какой-то ограниченный срок, а потом более длительный», — допустил Попов.

Ранее Россия договорилась о взаимной отмене виз с Иорданией — распоряжение о заключении соответствующего соглашения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. От оформления виз освободят соотечественников, которые захотят поехать в эту страну Ближнего Востока не более чем на 30 дней.

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