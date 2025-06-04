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06:56, 4 июня 2025Силовые структуры

Обвиняемая по делу о поставках некачественных бронежилетов заключила контракт на СВО

Обвиняемая по делу о бронежилетах Антонова заключила контракт на участие в СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Обвиняемая по делу о поставках некачественных бронежилетов, финансовый директор группы компаний «Пикет» Виктория Антонов заключила контракт с Минобороны на службу в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Контракт был подписан через Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), служить Антонова планирует в Первом женском батальоне ВС РФ по направлению беспилотников.

Следствие о поставках некачественных бронежилетов завершено, адвокаты знакомятся с материалами дела. Фигурантами также являются генеральный директор ГК «Пикет» Андрей Есипов и начальник службы безопасности Михаил Кальченко.

По данным следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение не менее 2,4 миллиарда рублей, выделенных Минобороны в рамках госконтракта на поставку средств защиты. Компания поставила армии не менее 20 040 бронежилетов, не соответствующих должным требованиям. У фигурантов дела арестовали счета и активы.

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