Определен полезный при хронических заболеваниях продукт

N25: Порция черной фасоли снижает уровень воспалительного маркера интерлейкина-6

Одна чашка фасоли в день может улучшить состояние сердца и обмен веществ. К такому выводу пришли исследователи из Технологического института Иллинойса, представившие результаты исследования на конференции NUTRITION 2025.

В течение 12 недель ученые наблюдали за 72 участниками с преддиабетом, ежедневно употреблявшими одну чашку нута, черной фасоли или риса (контрольная группа). У тех, кто ел нут, общий холестерин снизился с 200,4 до 185,8 мг/дл. Участники, потреблявшие черную фасоль, показали снижение уровня воспалительного маркера интерлейкина-6 — с 2,57 до 1,88 пг/мл. Показатели сахара в крови остались без изменений.

По словам авторов, бобовые могут служить простым и недорогим способом снизить риск хронических заболеваний, особенно у людей с нарушением липидного обмена и хроническим воспалением. Результаты также подтверждают важность включения фасоли и нута в повседневный рацион — как в виде гарнира, так и добавки к салатам или супам.

Исследователи подчеркнули, что бобовые — универсальный продукт, доступный в консервированном, сухом или замороженном виде. Главное — следить за составом и избегать лишней соли или сахара. Следующий этап проекта будет посвящен изучению влияния бобовых на микробиом кишечника и метаболическое здоровье.

Ранее исследователи уже отмечали пользу бобовых для сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление растительного белка, такого как содержат фасоль и чечевица, снижает риск гипертонии.