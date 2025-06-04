Пассажирка сорвалась с трапа круизного лайнера из-за сильного ветра и чудом выжила

People: Пассажирка судна Norwegian Epic сорвалась с трапа в порту Сицилии

Пассажирка круизного лайнера не удержалась на трапе из-за ветра, упала в воду и чудом выжила. Об инциденте сообщает издание The People.

По данным источника, происшествие случилось 30 мая, когда судно Norwegian Epic остановилось в порту Катании на итальянском острове Сицилия. Пассажиры отправились в город, а когда решили вернуться на борт, попали в шквал сильного ветра, который оборвал швартовочные канаты и оттащил лайнер от пристани.

Очевидец событий Брайан Конинг, возвращавшийся с супругой на корабль, сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что пожилая женщина сорвалась вниз, ударилась головой и упала в воду. Ее супруг и члены экипажа бросились на помощь.

Представитель круиза сообщил The People, что гостье помогли выбраться из воды и провели медицинский осмотр — туристка получала незначительные травмы, но была доставлена в ближайшую больницу для лечения. Тем временем посадка была приостановлена и возобновилась лишь тогда, когда борт смог безопасно причалить.

Ранее безбилетник попытался попасть на круизный лайнер Carnival Adventure. Пока мужчина взбирался по швартовочному канату на судно, его снимали на видео очевидцы.