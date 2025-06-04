Полицейские начали проверку по факту похищения бизнес-коуча в Москве

ТАСС: Полицейские начали проверку по факту похищения мужчины в центре Москвы

Московские полицейские организовали проверку по факту похищения бизнес-коуча Арега Щепихина в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Выясняется личность похитителей и причина произошедшего», — рассказали агентству. Другие подробности не приводятся.

О похищении мужчины возле Ярославского вокзала стало известно вечером 3 июня. Им оказался бизнес-коуч Арег Щепихин. Ранее он опубликовал несколько роликов, в которых оскорблял чеченцев и мусульман. Позднее появилась информация о задержании похитителей.