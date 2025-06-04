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08:47, 4 июня 2025Культура

Популярный российский певец накопил 27 неоплаченных штрафов

У Mr. Credo обнаружили 27 неоплаченных штрафов ГИБДД
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российский исполнитель Mr. Credo (настоящее имя — Александр Махонин) накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных судебных приставов.

Как стало известно, штрафы у певца копятся с конца 2023 года. Сумма некоторых из них не превышает 200 рублей. «За ним числятся в том числе несколько штрафов на 30, 60 и 180 рублей», — сообщает агентство. Кроме того, Махонин должен оплатить две госпошлины на общую сумму почти 3300 рублей.

Общая сумма задолженностей исполнителя — 30 566 рублей.

Ранее стало известно, что певца Валерия Меладзе оштрафовали за нарушение ПДД во время тайного визита в Москву.

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