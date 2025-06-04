Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:24, 4 июня 2025Бывший СССР

Путин объяснил требование Киева о 30-дневном прекращении огня

Путин: Киев намерен использовать прекращение огня для мобилизации и ввоза оружия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Киев намерен использовать 30-дневное прекращение огня для продолжения мобилизации и ввоза оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин, трансляцию ведет пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

«За что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях?» — задался вопросом российский лидер.

Путин прокомментировал требование Киева о 30-дневном прекращении огня и объяснил его планами по продолжению насильственной мобилизации. По его мнению, власти Украины также планируют подготовку других террористических актов, аналогичных диверсиям в Брянской и Курской областях.

Ранее Путин прокомментировал отказ Украины от перемирия на два-три дня по гуманитарным соображениям. Российский лидер указал на нежелание перемирия Киевом из-за боязни утратить власть.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о встрече с Зеленским

    ЦБ понизил курс доллара

    Четырехкратный олимпийский чемпион назвал норвежцев скупердяями

    ФСБ задержала топ-менеджера из «Газпрома»

    Трамп попросил Сенат пока не рассматривать новые санкции против России

    Гостья телешоу расплакалась во время интервью в прямом эфире

    Молодую мать после отдыха в Таиланде задержали в европейском аэропорту с марихуаной

    В ЕС приготовились к худшему перед переговорами с Трампом

    Двое россиян открыли стрельбу из винтовки по детям на футбольном поле

    США решили не предоставлять помощь иностранным силам на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости