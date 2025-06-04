Путин объяснил требование Киева о 30-дневном прекращении огня

Путин: Киев намерен использовать прекращение огня для мобилизации и ввоза оружия

Киев намерен использовать 30-дневное прекращение огня для продолжения мобилизации и ввоза оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин, трансляцию ведет пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

«За что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях?» — задался вопросом российский лидер.

Путин прокомментировал требование Киева о 30-дневном прекращении огня и объяснил его планами по продолжению насильственной мобилизации. По его мнению, власти Украины также планируют подготовку других террористических актов, аналогичных диверсиям в Брянской и Курской областях.

Ранее Путин прокомментировал отказ Украины от перемирия на два-три дня по гуманитарным соображениям. Российский лидер указал на нежелание перемирия Киевом из-за боязни утратить власть.