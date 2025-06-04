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21:50, 4 июня 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала новые сообщения после разговора Путина и Трампа

«Радиостанция Судного дня» передала новые слова после разговора Путина и Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leo Wieling / Unsplash

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала новые сообщения после разговора президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы России Владимира Путина. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В среду, 4 июня, в 19:51 по московскому времени в эфире радиостанции прозвучали слова «Азотобаск» и «Ошолинь».

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала два новых загадочных сообщения. 22 мая в 13:13 в эфире прозвучало слово «беззлобие», а за ним в 14:24 последовало слово «хрюкостяг».

До этого радиолюбители зафиксировали на УВБ-76 целых десять таинственных сообщений за два дня. 24 и 25 апреля им удалось различить такие шифровки, как «целостат», «биржевик», «швеллер», «верхожом», «стечение» и «клюквенный».

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