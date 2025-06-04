Резкое снижение ставок по вкладам в России объяснили

Профессор Войлуков: Банки корректируют ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

Снижение ставок по депозитным вкладам крупнейшими банками России не является сговором с целью повышения цен на услуги. Об этом заявил профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков, сообщает ОСН.

В преддверии пятничного заседания совета директоров ЦБ кредитные организации корректируют свои условия, пояснил Войлуков. С января по май сумма средств на депозитах клиентов взлетела на 2 триллиона рублей, и без снижения ставок банки были бы вынуждены больше платить, заключил спикер.

Вести речь о каком-либо сговоре, по мнению профессора, можно было бы в случае одновременного увеличения комиссий за платежи, но не в указанной ситуации. Регулятор строго реагирует на любое нарушение закона со стороны банков, добавил он.

О снижении российскими банками ставок по вкладам стало известно накануне, 3 июня. За последнюю неделю сразу в трех из топ-10 кредитных организаций ставки по депозитам на полгода уменьшились на 1-1,2 процентных пункта. Ставки по вкладам на три месяца снизились при этом на 0,3-0,5 процентного пункта.