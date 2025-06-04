Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:14, 4 июня 2025Экономика

Резкое снижение ставок по вкладам в России объяснили

Профессор Войлуков: Банки корректируют ставки по вкладам перед заседанием ЦБ
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Joseph Frank / Unsplash

Снижение ставок по депозитным вкладам крупнейшими банками России не является сговором с целью повышения цен на услуги. Об этом заявил профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков, сообщает ОСН.

В преддверии пятничного заседания совета директоров ЦБ кредитные организации корректируют свои условия, пояснил Войлуков. С января по май сумма средств на депозитах клиентов взлетела на 2 триллиона рублей, и без снижения ставок банки были бы вынуждены больше платить, заключил спикер.

Вести речь о каком-либо сговоре, по мнению профессора, можно было бы в случае одновременного увеличения комиссий за платежи, но не в указанной ситуации. Регулятор строго реагирует на любое нарушение закона со стороны банков, добавил он.

О снижении российскими банками ставок по вкладам стало известно накануне, 3 июня. За последнюю неделю сразу в трех из топ-10 кредитных организаций ставки по депозитам на полгода уменьшились на 1-1,2 процентных пункта. Ставки по вкладам на три месяца снизились при этом на 0,3-0,5 процентного пункта.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    «Взрыв действительно был». Кремль подтвердил атаку Киева на Крымский мост

    В российском городе определились с памятником Балабанову

    В СПЧ фразой о едином законе отреагировали на похищение бизнес-тренера

    Авиабомба ударила по предприятию в Сумской области

    Стало известно о переброске бригад теробороны ВСУ под Константиновку

    Автогигант решил отозвать почти полмиллиона внедорожников

    Солистка «А'Студио» спровоцировала слухи о четвертой беременности

    У Трампа заметили признаки охлаждения к российско-украинскому конфликту

    Врач назвала порядок действий при контакте с борщевиком

    Комика признали террористом в России после шутки над инвалидом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости