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17:52, 4 июня 2025Мир

Россия выразила протест Японии

Россия выразила протест посольству Японии за проведение тренировочных стрельб
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПротесты в России

Фото: Toru Hanai / Reuters

Россия выразила протест посольству Японии за проведение тренировочных стрельб с применением патрульного катера «Кавагири». Об этом заявили в российском МИД в сообщении, опубликованном на сайте.

«Безответственные действия подобного рода в непосредственной близости от рубежей РФ представляют собой очевидное нарушение международного права, создают прямые риски для гражданского судоходства, жизни и здоровья российских граждан», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что проводившиеся 23 мая учения к северо-востоку от мыса Сирэтоко вблизи острова Хоккайдо должны были быть согласованы с российской стороной. В ведомстве добавили, что подобное поведение Токио является неприемлемым и нарушает установленные нормы судоходства.

22 мая премьер-министр Японии Сигэру Исиба призвал союзников Токио углубить сотрудничество в разработке оружия. Как объяснил глава японского правительства, такое взаимодействие необходимо в связи с растущими угрозами в Азиатстко-Тихоокеанском регионе. Предполагается, что Токио может быть вовлечено в американский проект по созданию новейшей системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол».

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