Рябков высказался о желании Байдена «уничтожить Россию»

Рябков: РФ нельзя недооценивать планы некоторых кругов в США по ее уничтожению

России нельзя недооценивать настроения некоторых кругов в США, которые хотят ее уничтожить. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«То, что в определенных кругах в США вынашивались и вынашиваются планы уничтожения России как государства, это тоже неоспоримый факт. (...) Нам нельзя недооценивать последствия такого рода умонастроений», — сказал он.

По словам Рябкова, российское общество должно быть максимально консолидированным и готовым к «весьма далеко идущим проискам» Запада.

Так замглавы МИД прокомментировал заявление президента Бразилии Лулы да Силвы в интервью изданию Le Monde. По словам бразильского лидера, бывший президент США Джо Байден признавался ему в том, что считает нужным «уничтожить Россию».