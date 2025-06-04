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15:31, 4 июня 2025Культура

Солистка «А'Студио» спровоцировала слухи о четвертой беременности

Певицу Кети Топурию заподозрили в беременности из-за фото с рукой на животе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Поклонники заподозрили грузинскую и российскую певицу, солистку группы «А’Студио» Кети Топурию в четвертой беременности. Об этом пишет Peopletalk.

Исполнительница поделилась в соцсетях фото, под которым появилось множество комментариев. Пользователи сети обратили внимание на выбор наряда Топурии и ее позу. На кадре певица стоит вполоборота с рукой на животе, на ней одежда свободного кроя.

Ранее певица Кети Топурия впервые показала лицо четырехлетнего сына Адама. Артистка опубликовала ролик в честь дня рождения мальчика.

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