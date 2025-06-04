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12:41, 4 июня 2025Россия

Совфед одобрил штрафы до полумиллиона рублей за продажу детям ряда напитков

Совфед одобрил закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Совфед одобрил закон о штрафах до полумиллиона рублей за продажу детям энергетиков. Об этом пишет РИА Новости.

Документ, принятый депутатами Госдумы 22 мая, предлагает ввести ответственность за реализацию безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Инициатива касается розничной продажи и предусматривает штрафы для граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что употребление детьми энергетиков приводит к ряду заболеваний, в том числе риску возникновения патологий сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

В январе сообщалось о смерти 16-летней школьницы, которая выпила энергетик в компании друзей. Как выяснилось, после употребления напитка девочка упала на пол в конвульсиях, а из ее рта пошла пена. В результате подросток посинела и перестала дышать.

Вот это да!
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