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14:18, 4 июня 2025Мир

США заявили об отсутствии решения по будущей поддержке Украины

Постпред при НАТО Уитакер: США не приняли решение о дальнейшей поддержке Украины

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Соединенные Штаты пока не приняли решение о дальнейшей военной поддержке Украины. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, передает ТАСС.

«США привержены переговорам. Никаких решений по поводу дальнейшей поддержки принято не было», — сказал он.

Уитакер также заявил, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс сейчас не подлежит обсуждению.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет впервые пропустит встречу международной контактной группы для координации помощи Украине. Соединенные Штаты в ходе заседания будут представлены постпредом при НАТО.

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