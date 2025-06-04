Стал известен грозящий Щепихину срок за скандальные видео про мусульман

Хаминский: Бизнес-коуч Щепихин может получить до 8,5 года за скандальные видео

Бизнес-тренеру Арегу Щепихину грозит до 8,5 года колонии за скандальные видео с заявлениями про жителей Чечни. Об этом рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, передает РИА Новости.

Юрист считает, что за подобные публикации блогеру может грозить наказание по статье за возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства. Эта статья предусматривает срок до шести лет, подстрекательство к разбою — до десяти лет, с учетом того, что оно не окончено, — до пяти лет. Следовательно, путем сложения наказаний Щепихин может провести в местах лишения свободы до 8,5 года.

Вечером 3 июня неизвестные на Ярославском вокзале в Москве схватили блогера Арега Щепихина. Они затолкали его в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении. Сам блогер ранее был известен неоднократными оскорблениями мусульман в социальных сетях.

Как сообщали в МВД России, вечером 3 июня столичные полицейские задержали шесть участников событий на Ярославском вокзале. Они были доставлены в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская.

Министр Чеченской Республики (ЧР) по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, со своей стороны, заявлял, что блогер Арег Щепихин, о похищении которого сообщалось 3 июня, задержан и проверяется Министерством внутренних дел ЧР по шести статьям Уголовного кодекса РФ.