Стали известны места закладки бомб в Брянской области

СК установил места закладки трех бомб в Брянской области, где обрушился мост

Следователи установили места закладки трех взрывных устройств в Брянской области, где несколькими днями ранее произошло обрушение моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина.

Мощность взрывчаток, используемых при подрыве, составила 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Подрыв и обрушение моста в Брянской области, под которым проезжал пассажирский поезд, произошли вечером 31 мая. В результате случившегося семь человек получили несовместимые с жизнью травмы, а число пострадавших превысило сто человек.

Спустя несколько дней действия злоумышленников следователи квалифицировали как теракт.